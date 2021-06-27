شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للمياه: مياه القاهرة نجحت في منع التسرب أسفل مترو السيدة زينب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بجهود شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى للانتهاء من تغذية مناطق السيدة زينب والدرب الاحمر وشارع بور سعيد والسيدة عائشة وميدان صلاح الدين بمياه الشرب من محطة الفسطاط فى وقت قياسى وطبقا للمواصفات العالمية وضمان وصول المياه الى كافة المناطق وبدون اى مشاكل، ومنع تسرب المياه اسفل خطوط مترو السيدة زينب من خلال توفير خطوط بديلة لهذه المناطق.

وقال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه شرب القاهرة انه فور الانتهاء من أعمال تغذية هذه المناطق بدأت الشركة فى دراسة عمل عداية حديثة أسفل المترو بالقطر المناسب لاحتياجات المناطق المتضررة وعمل خط التغذيه الوارد من محطة مياه روض الفرج ليكون تغذيه بديلة في المستقبل في حالة حدوث اي مشكله للتغذية الاخري

وأضاف أن الشركة تمكنت من انهاء الاصلاح فى وقت قصير، للحفاظ على المرافق العامة وحركة مترو الأنفاق بالتنسيق الكامل مع محافظة القاهرة والاحياء، مشيدا بكفاءة للعاملين بشركة مياه القاهرة فى وضع حلول عاجلة للمشكلة لحين البدء فى تنفيذ حلول بعيدة الأجل وبطرق علمية مدروسة تحافظ على مرافق الشركة وتضمن استمرار تقيد افضل خدمة للمواطنين.

أوضح أنه فور الإنتهاء من الأعمال بالكامل قام قطاع المعامل بأخذ العينات المطلوبة والتأكد من سلامة المياه ومطابقتها للمواصفات القياسية العالمية ولم تغادر الفرق والادارات القيادات الموقع الابعد التأكد من استمرار ضخ المياه ووصولها الى جميع المناطق.