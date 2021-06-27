شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد .. درجة الحرارة تصل لـ42 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة اليوم في مصر مرتفعة، ويكون الطقس اليوم في مصر إما حار أو شديد الحرارة، ويتوع أن تكون درجة الحرارة الأعلي في مصر اليوم 42 درجة، بينما يتوقع أن ترتفع ضمن الوارد فى تقرير حالة الطقس غدًا إلي 44 درجة اليوم.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم في مصر شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والوجه البحري وجنوب البلاد فى النهار، بينما يكون الطقس اليوم حار على السواحل الشمالية.

ويكون الطقس لطيف ليلاً على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وأيضًا الوجه البحري ، بينما يكون الطقس معتدلاً على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ويتوقع أن تكون حالة البحر الأحمر بين معتدلة ومضطربة وارتفاع الموج من مترين إلا ربع ومترين ونصف، واتجاه الرياح شمالي غربي، وكذلك البحر المتوسط يكون بين معتدل مضطرب وارتفاع الموج بين مترين إلا ربع ومترين ونصف، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر اليوم

تكون درجات الحرارة العظمي اليوم في مصر خلال ساعات النهار بين 42 درجة في الأقصر وأسوان وإدفو و31 درجة في دمياط حسب تقرير أخبار الطقس في مصر اليوم.

وترتفع درجات الحرارة في القاهرة اليوم وتكون 38-24، ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في الإسكندرية 32-23 درجة، وتكون في باقى المدن كالآتي:

مطروح 32-22، دمنهور 35-23، بورسعيد 33-23، طنطا 37-24، دمياط 31-23، الإسماعيلية 38-22، بلطيم 33-22، شبين الكوم 38-24، المنصورة 38-23، السويس 38-22، السلوم 34-22، سيوة 40-24، الزقازيق 38-24، رفح 33-22 درجة.

وتكون درجات الحرارة غدًا في جنوب مصر كما يلي: إدفو 42-27، أسوان 42-27، ابوسمبل 41-26، الأقصر 42-26، الوادي الجديد 41-26، قنا 41-25، سوهاج 40-24، أسيوط 40-24، الفيوم 39-22، المنيا 39-23، بني سويف 39-23، شلاتين 36-26، حلايب 34-28، العريش 34-23، الغردقة 38-27، شرم الشيخ 39-28، الطور 37-25 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة المحسوسة في الأماكن المرتفعة جدًا في درجات الحرارة كما يلي: أسوان والأقصر وإدفو 43 درجة، و تكون في قنا وأبو سمبل والوادي الجديد 42 درجة، وتصل في سوهاج وشرم الشيخ وسيوة إلي 41 درجة، وتكون 40 درجة في أسيوط والغردقة.