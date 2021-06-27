شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصل إلى العراق فى زيارة تاريخية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة العراقية بغداد فى زيارة تاريخية هى الأولى من نوعها منذ 30 عاماً .
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
محمد يوسف
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