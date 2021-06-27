شكرا لقرائتكم خبر عن دعم قطاع البيئة بمركز ومدينة نخل بسيارة نظافة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، عن دعم قطاع البيئة بالمركز بسيارة نظافة جديدة، وذلك بدعم من اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال سليمان فرج، أن السيارة الجديدة ستنضم لسيارات الحملة بالمحافظة، للمشاركة في رفع القمامة والمخلفات من مختلف شوارع المدينة، حيث تعد إضافة جديدة لقطاع تحسين البيئة بالمجلس.

أشار إلي تخصيص مبلغ 3.2 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة نخل والتي تبلغ30 مليونًا و937 آلاف جنيه، لتحسين البيئة .