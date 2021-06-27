شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الشباب والرياضة في شمال سيناء يتفقد مراكز شباب بئر العبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد كليب راشد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، عدد من مراكز الشباب بمركز بئر العبد، وذلك لمتابعة حسن سير وانتظام العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكد خالد مكاوي، المتحدث باسم المديرية، أن مدير عام الشباب والرياضة قام بمتابعه تنفيذ الأنشطة وإعداد خطة مستقبلية للأنشطة بحضور محمد عبدالقادر مدير إدارة شباب رمانه وعبدالعزيز كريم مدير إدارة شباب بئر العبدومشرفى الانشطة .

وأشار مكاوي إلى التأكيد على ضرورة اتخاذ كافه الاحتياطات اللازمة والإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا أثناء تنفيذ الانشطة ودخول الاعضاء والرواد إلى مراكز الشباب.

يأتي ذلك في إطار المتابعه الميدانية المستمرة للهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة، بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.