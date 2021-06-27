شكرا لقرائتكم خبر عن مازالت الفرصة ممكنة.. خطوات تركيب عداد كهرباء للمبانى المخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة وتغلق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة باب تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمباني المخالفة، وتحديدا يوم 30 يونيو الجارى، ولكن الفرصة مازلت متاحة أمام المخالفين لتقنين وضع الكهرباء والتخلص من نظام الممارسة غير الدقيق لأنه يعتمد على متوسط الاستهلاك وليس الاستهلاك الفعلى للمشترك.



وفيما يلي خطوات التقديم على طلب تركيب عداد كهرباء: وفيما يلي خطوات التقديم على طلب تركيب عداد كهرباء:

1-يمكن للمواطن الراغب في تقديم طلب تركيب عداد الكهرباء الكودى الدخول على موقع الوزارة و الضغط على الرابط الخاص بالمنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.

2- يقوم مقدم الطلب بتسجيل بياناته بالكامل.

3- إرسال صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب "أمامية وخلفية".

4- صورة إيصال الممارسة.

5- صورة للعقار من الخارج .

6- سيتم إرسال رقم الطلب بعد إنهاء تسجيل البيانات ليتمكن المواطن من متابعة طلبه.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن آخر موعد لتلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع نهاية اكتوبر الجاري ، موكدا أن قرار مد فترة التقديم على تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع ، جاء استجابة لاقبال المواطنين على بالمناطق العشوائية والمخالفة لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع وحتى يتمكنوا من الانتهاء من تجهيز أوراقهم و استيفاء الشروط المطلوبة لتركيب العدادات.

وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مشروع كبير مثل التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لابد أن يأخذ وقته ويمشى فى إجراءات عديدة بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية بالدولة .