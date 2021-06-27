شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة ومواعيد قيام القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحرى والقبلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” قائمة بالقطارات المكيفة التى تعمل على كافة خطوط السكة الحديد ومواعيد قيامها، والتى تستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها.