شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح لطلاب الثانوية أسئلة وأجوبة الامتحان التجريبى للغة الثانية والديناميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل اليوم الأحد طلاب الثانوية العامة، أداء الامتحان التجريبى لشهر يونيو الجارى، حيث تتيح وزارة التربية والتعليم للطلاب أسئلة وأجوبة امتحان مادتى الديناميكا لشعبة علمى رياضة واللغة الأجنبية الثانية لجميع الشعب على صفحة الوزارة.



وأدى الاثنين 21 يونيو الجارى طلاب الشعبة العلمية امتحان مادتى الأحياء والاستاتيكا والثلاثاء مادة التاريخ للشعبة الأدبية داخل مقار اللجان، على أن يستكمل الطلاب امتحاناتهم على التابلت من المنزل، حيث يؤدى الطلاب يوم الخميس المقبل امتحان الفلسفة والمنطق والكيمياء والفيزياء، والجمعة 25 يونيو الجيولوجيا والعلوم البيئية والجغرافيا والجبر والهندسة الفراغية، والسبت 26 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والتفاضل والتكامل والأحد 27 يونيو الديناميكا واللغة الأجنبية الثانية، والاثنين 28 يونيو اللغة العربية.



وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الامتحان التجريبى الثالث لطلاب الثانوية العامة اليوم الاثنين، ويهدف إلى تعرف الطلاب على لجانهم الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس وتحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك فى الامتحانات السابقة.



وأوضحت الوزارة أن الامتحان هدف أيضا اختبار كفاءة الخوادم والشبكات الداخلية فى اللجان الرسمية وتعرف الطلاب على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد واستخدام هذه الامتحانات كتجربة اضافية استرشادية تساعد على حسن التحضير للامتحان النهائي، كما يعطى ذلك الفرصة الكاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة والبابل شيت.