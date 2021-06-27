كورونا في 24 ساعة| ضوابط صارمة بسبب السلالة الجديدة وبيانات رسمية عن مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 438 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 209395 حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

31 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

بيانات رسمية لكورونا في مصر: انخفاض مستمر.. والوفيات عند 5.7%

متحدث الصحة: إصدار شهادة التطعيم بلقاح كورونا بـ QR CODE خلال أيام

سلالة كورونا الجديدة.. "السياحة" تخطر الشركات بضوابط دخول مصر للقادمين من هذه الدول

أعلى تشغيل يومي.. سفر ووصول 40 ألف راكب على 314 رحلة في مطار القاهرة

وزير الصحة البريطاني يستقيل بعد فضيحة تقبيل مساعدته.. ماذا حدث؟

فرنسا: تسجيل 12 حالة وفاة و2128 إصابة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

جنوب إفريقيا ترصد انتشارًا كبيرًا لسلالة دلتا

الآلاف يتظاهرون في لندن احتجاجًا على قيود كورونا

“أمي تعبانة".. إيمي سمير غانم تطلب الدعاء لوالدتها دلال عبد العزيز

منظمات تونسية تطلق نداء استغاثة دوليًا لنجدة القيروان الغارقة في كورونا

ما مخاطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب بعد تلقي لقاحي موديرنا وفايزر؟

المملكة المتحدة تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بكورونا

المملكة المتحدة تسجل 18 ألفا و270 إصابة و23 وفاة جديدة بـ "كورونا"

ألمانيا تعطي اللقاح المضاد لكورونا لأكثر من ثلثي السكان بشكل كامل

كورونا اليوم: لقاحات فعالة ضد متغير دلتا.. و5 أعراض تكشف إصابة طفلك

فيروس كورونا: العراق يشهد موجة ثالثة من الوباء قد تكون الأخطر

دلتا بلس: إليك قائمة اللقاحات الفعالة ضد المتغير الجديد لكورونا

إصابة رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي بفيروس كورونا

العالم: إعطاء 2.86 مليار جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

وزير الزراعة: مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغذاء في أزمة كورونا

إغلاق في سيدني جراء "متحورة دلتا".. ودول أوروبية تخفف قيود كورونا