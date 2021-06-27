حدث ليلاً| أول تحرك برلماني بشأن فتاة طنطا.. وتطورات أزمة سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

31 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 438 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 209395 حتى اليوم.

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وزير الخارجية: من حق مصر والسودان أن يطلبا عقد جلسة بمجلس الأمن حول سد النهضة

قال وزير الخارجية سامح شكري، إنه حال عدم التزام أثيوبيا بقرار مجلس الأمن فسيكون ذلك دليل آخر على عدم وجود الإرادة السياسية منها ودليل واضح أمام المجتمع الدولي.

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وزير الخارجية: نسعى للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إننا نسعى للوصول إلى الهدف الخاص بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضع القواعد الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة.

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"المجتمع لن يكون وصيًا على ما نرتديه".. لميس الحديدي عن واقعة "طالبة الفستان"

علقت الإعلامية لميس الحديدي على واقعة الطالبة حبيبة طارق المعروفة إعلاميًا باسم "طالبة الفستان"، قائلة : "كانت لابسة فستان بسيط بنص كوم، ولا كان محزق ولا ملزق رغم أنها حرة في إتداء ما تشاء".

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السودان: يجب تقوية دور الاتحاد الإفريقي في أي مفاوضات لأزمة سد النهضة

أوضح وزير الري السوداني ياسر عباس، أن الخرطوم اقترحت تقوية دور الاتحاد الأفريقي في مفاوضات سد النهضة وليس استبعاده من المحادثات، مبينًا أن موقف السودان هو أن يقود الاتحاد الأفريقي المفاوضات بين أطراف الأزمة يعاونه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

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متحدث الصحة: إصدار شهادة التطعيم بلقاح كورونا بـ QR CODE خلال أيام

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة عممت منشورها بشأن السماح بدخول حاملي شهادة التطعيم بلقاحات كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية منذ 3 أيام.

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"سلمها طواعية".. سفير مصر في لندن يكشف تفاصيل استرداد ثلاث قطع مهربة بواسطة صاحب دار "فنون"

أعرب السفير طارق عادل، سفير مصر في لندن، عن سعادته للغاية باسترداد القطع الأثرية المهربة.

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أول تحرك برلماني بشأن واقعة "فتاة الفستان" في جامعة طنطا

طالبت دكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بتغليظ العقوبة ضد التنمر، خاصة عقب واقعة طالبة جامعة طنطا التي تعرضت للتنمر بسبب ملابسها المعروفة إعلاميًا بـ"طالبة الفستان".

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