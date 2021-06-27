شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض "رُؤى" لأعمال طلاب الدراسات الحرة بفنون جميلة الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور السيد إبراهيم قنديل، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، معرض "رؤى"، اليوم السبت، الخاص بأعمال طلاب الدراسات الحرة فى الكلية، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، وبحضور الدكتورة أمنية يحيى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب كشكوش، المدرس بقسم التصوير بالكلية، والدكتور على رشدى، المدرس المساعد بقسم التصوير بالكلية، والعديد من الطلاب والمهتمين بالفنون. جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الكلية اليوم السبت.



الدكتور السيد إبراهيم قنديل عميد الكلية يفتتح معرض رؤى

ويستمر تنظيم معرض "رؤى" لطلاب الدراسات الحرة بكلية الفنون الجميلة فى الزمالك، حتى يوم الأربعاء 30 يونيو الحالى، بهدف نشر الوعى الفنى والعلمى، ودعم الموهوبين والفن والإبداع. وتمثل الدراسات الحرة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك جانبا هاما لإتاحة الفرصة للموهوبين ومحبى الرسم من كافة التخصصات والذين لم يلتحقوا بالكلية لخوض تجربة الدراسة بالكلية بشكل أكاديمى على أيدى نخبة من الأساتذة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك.



جانب من الحضور بمعرض رؤى للدراسات الحرة بفنون جميلة الزمالك

ويستهدف معرض "رؤى" لطلاب الدراسات الحرة بكلية الفنون الجميلة فى الزمالك، استعراض أكثر من 80 عمل فنى ما بين أعمال تصوير و رسم، لفنانين موهوبين، بعد انتهاء دورة الدراسات الحرة بالكلية، التى حصل عليها أكثر من 70 دارس، تم خلالها تقديم تدريبات لتنمية قدرات الموهوبين، وإعطائهم الفرصة لتقديم أعمال فنية متميزة، يتم عرضها حاليا فى معرض جماعى ناتج عن جهد مشرف.



جانب من الحضور بمعرض رؤى للدراسات الحرة بفنون جميلة الزمالك

يذكر أيضا أنه تشهد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان حملات تطهير وتعقيم، فى إطار تنفيذ خطة مواجهة فيروس كورونا، و توجيهات الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتور السيد إبراهيم قنديل، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما وجه المسئولون باستمرار أعمال التطهير والتعقيم.



جانب من الحضور بمعرض رؤى للدراسات الحرة بفنون جميلة الزمالك

وحرصاً على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، يتم قياس درجة الحرارة على الباب الرئيسى للكلية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والجهاز الإدارى والزائرين، مع عدم دخول أى فرد الكلية بدون ارتداء الكمامة الواقية، وعمل لوحات إرشادية وسيناريو لحركة الطلاب منذ وصولهم إلى البوابة الرئيسية وحتى دخولهم الكلية، مع مراعاة التباعد بين الطلاب، وأثناء الخروج من الكلية، وتقوم الكلية بتطهير وتعقيم جميع المراسم والقاعات والمدرجات.



جانب من الحضور بمعرض رؤى للدراسات الحرة بفنون جميلة الزمالك

وتشهد بوابات كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، إجراءات احترازية مشددة للكشف الحرارى على الطلاب قبل دخول الكلية، واتخذت جامعة حلوان كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وفقاً للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية، و وزارة التعليم العالى والبحث العلمى و وزارة الصحة، حرصًا على صحة وسلامة أبنائها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة.



الدكتور السيد إبراهيم قنديل عميد الكلية يفتتح معرض رؤى



الدكتور السيد إبراهيم قنديل والدكتورة أمنية يحيى داخل معرض رؤى



جانب من الحضور بمعرض رؤى للدراسات الحرة بفنون جميلة الزمالك



جانب من الحضور بمعرض رؤى للدراسات الحرة بفنون جميلة الزمالك