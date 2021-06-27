شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قواعد جديدة لدخول القادمين من الخارج للبلاد فى زمن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تحديث الضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية التي يتم تطبيقها بالحجر الصحى بمنافذ دخول البلاد (الجوية والبرية والبحرية)، تزامنًا مع المستجدات الخاصة بفيروس كورونا .

”الخليج 365” يستعرض أهم القواعد الجديدة لدخول القادمين من الخارج للبلاد.

1- يتم السماح بدخول البلاد لحاملى شهادات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، بشرط أن يكون قد مضى 14 يومًا على تلقي الجرعة الثانية من اللقاحات التى تعطى على جرعتين وهي (سينوفارم، سينوفاك، سبوتنك، فايزر، أسترازينيكا، موديرنا)، أو مرور 14 يوما من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح (جونسون أند جونسون).

2- يتم قبول شهادات تطعيمات لقاح كورونا للقادمين من الخارج بعد مراجعتها والتحقق من اعتمادها من الدولة جهة الإصدار بدون كشط أو شطب أو إضافة، كما يشترط أن تحتوى الشهادة على (QR Code)

3- بالنسبة لحاملي شهادات التطعيم القادمين من الدول المتأثرة بالتحورات الجديدة للفيروس، يتم إتخاذ إجراءات احترازية إضافية تتضمن إجراء تحليل الحمض النووي السريع (ID NOW) لهم.

4- يستمر تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ‏الضوابط والإجراءات والاشتراطات الصحية للقادمين إلى مصر وهو عدم دخول البلاد إلا بعد الحصول على شهادة (pcr) تفيد الخلو من فيروس كورونا وذلك لغير حاملي شهادات التطعيم.