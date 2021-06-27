شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: حققنا أعلى عائد فى تاريخ الوزارة يصل لمليار و800 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة والمتحدث باسم الوزارة، أن الأوقاف استطاعت فى عهد الرئيس السيسى استعادة أعيان وقفية بحوالى سبعة مليارات جنيه منها هذا العام استعادة 36 وقفا يقدر بقيمة 880 مليون جنيه، وأن حق الوقف لا يسقط بالتقادم، وهناك توجيه شديد باستعادة حقوق الأوقاف ممن قام بوضع يده عليها.

وتابع حسن خلال مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، أن الوزارة استطاعت تحقيق قفزة كبيرة فى الإيرادات، حيث حققت هذا العام المالى 2020-2021 مليار و800 مليون جنيه، مضيفا أن صافى الربح يتم صرفه فى تحسين أحوال الأئمة وكذلك فى إعمار بيوت الله عز وجل.