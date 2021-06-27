نشرة الحوادث المسائية.. شحن الآثار العائدة من فرنسا واستمرار حبس نائب سابق وغرق عريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

تجديد حبس المتهمين بالاعتداء على رئيس حي عين شمس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، حبس 5 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالاعتداء بالضرب على رئيس حي عين شمس بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

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النيابة العامة تُشرف على تغليف وشحن الآثار العائدة من فرنسا إلى مصر - صور

باشر وفد النيابة العامة إجراءات تغليف وشحن الآثار المستردة بمقر سفارة جمهورية مصر العربية لدى فرنسا، تمهيدًا لعودتها إلى مصر، على مدار اليومين السابقين.

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تأجيل أولى جلسات محاكمة 103 متهمين بنشر أخبار كاذبة في قضية "الجوكر" لـ 27 يوليو

قررت الدائرة الخامسة "إرهاب"، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة 103 متهمين بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، في القضية 1530 لسنة 2020 والمعروفة باسم "الجوكر"، لجلسة 27 يوليو.

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عبر الفيديو كونفرانس.. تجديد حبس النائب السابق علاء حسانين بقضية الآثار

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، تجديد حبس النائب السابق علاء حسانين، و17 آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بإخفاء قطع أثرية والاتجار بها.

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أحداث الفرافرة.. الإرهابي بهاء كشك يتحدث أمام الجنايات عن أول مقابلة مع هشام عشماوي

تواصل الدائرة الـ5 إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 3 متهمين من بينهم الإرهابي بهاء كشك، الذراع اليمنى لهشام عشماوي والمرحل معه من ليبيا، لاتهامهم بتولي قيادة جماعة المرابطين الإرهابية.

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رسالة وزراء الداخلية العرب بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات: فرصة لاستذكار شهداء الواجب

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الداخلية العرب، اليوم السبت، رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

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الداخلية تنشر فيديو لتوعية المواطنين بأخطار المخدرات

نشرت وزارة الداخلية، فيديو لتوعية المواطنين بأخطار المخدرات؛ تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

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بقيمة 27 مليون جنيه.. سقوط تشكيل عصابي لتصنيع وترويج مخدر الهيروين والحشيش

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصصوا في تصنيع وترويج مخدر الهيروين، وبحوزتهم 52 كيلو جرام من مخدر الهيروين و15 كيلو جرام من مخدر الحشيش، تقدر بحوالي 27 مليون جنيه.

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"مالحقش يفرح بزواجه".. المشهد الأخير في غرق "عريس المناشي" وأخته الصغرى

حالة من الحزن سيطرت على أهالي كفر حجازي مركز منشأة القناطر شمال الجيزة إثر مصرع طالب جامعي وشقيقته غرقا بنهر النيل، أمس الجمعة.

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تأجيل نظر جنحة جديدة ضد تامر أمين بسبب إهانة أهالي الصعيد

أجلت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، دعوى جديدة ضد الإعلامي تامر أمين بتهمة إهانة أهالي الصعيد؛ لعدم إدراج الدعوى في رول المحكمة.

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تخفيضات تصل لـ40%.. إطلاق المرحلة الـ18 من "مبادرة كلنا واحد"

قررت وزارة الداخلية أن يكون موعد بدء إطلاق المرحلة الثامنة عشرة من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 % يوم الاثنين، بالتنسيق مع أكبر السلاسل والكيانات التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.

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