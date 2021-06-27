الطبق بـ48 جنيهًا.. لماذا ارتفعت أسعار البيض في مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

شهدت أسعار البيض ارتفاعًا ملحوظًا تجاوز الـ10 جنيهات دفعة واحدة مع بداية فصل الصيف، ما دفع العديد من المواطنين إلى تدشين حملة للامتناع عن شراءه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المهندس محمود عناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن ارتفاع أسعار البيض يرجع إلى ارتفاع السعر العالمي لعلف الدجاج، مشيرًا إلى أن الدجاج يستهلك الكثير من العلف ما يجعل التكلفة مرتفعة على المربين.

وأضاف عناني في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن تعرض بعض المربين لخسائر في الدورة السابقة، أحد أهم أسباب الارتفاع لتعويض التكاليف، لافتًا إلى أن عودة الأسعار لطبيعتها سيكون بعد عيد الأضحى وتحديدًا في شهر أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن الاتحاد في انتظار توحيد الجهود مع وزارة الزراعة فيما يخص توقيع برتوكول يتضمن توفير احتياجات المربين من الأعلاف، وتعديل آلية البيع والشراء، مضيفًا: "التصدير ليس له علاقة بارتفاع الأسعار".

ووصل سعر طبق البيض الأبيض في المزارع إلى 42 جنيهًا، على أن يتم تداوله للمستهلك النهائي بسعر 45 إلى 48 جنيهًا للطبق الواحد، بينما وصل سعر الطبق الأحمر في الجملة إلى 45 جنيهًا، وسعر الطبق للمستهلك بين إلى 48 جنيهًا.

وعلى الجانب الآخر يقول الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة، إن الوزارة معنية بدعم صناعة الدواجن من خلال توفير اللقاحات البيطرية وحملات التحصين من خلال الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري، موضحًا أن قطاع الإنتاج الحيواني يسهل عمليات تسهيل التراخيص وتطبيق الآمان الحيوي على المزراع المنتجة.

وأوضح رئيس قطاع الإنتاج الحيواني، أن الأسعار الآن مستقرة، مقارنة بالأسابيع الماضية، ونتوقع انخفاضها خلال الفترة المقبلة.

ولفت سليمان في تصريح خاص أدلى به إلى "الخليج 365" إلى أن البيض والدواجن بوجه عام تخضع لآلية العرض والطلب، مؤكدًا أن وزارة الزراعة لا تتدخل في هذا الأمر لأنها ليست جهة اختصاص.

وأشار إلى أن بعض المربين يتعرضون لخسائر نتيجة المماراسات الخاطئة مثل التربية في المزارع المفتوحة والتأخير في إجراءات الأمان الحيوي، مضيفًا: "انخفاض الأسعار يدمر الصناعة ويضر المربي، بينما يضر ارتفاع أسعار البيض المستهلك، لذلك نادينا بتطبيق قانون منع تداول الطيور الحية لضبط هذه المنظومة".

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