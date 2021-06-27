شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يناقش مع النواب مشروعات الصرف الصحي و«حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، خلال اللقاء الثاني عشر، اليوم السبت، عددا من الملفات الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة للأعمال الجارية بعدد من قرى مركز مطوبس ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إضافة لاعمال مشروعات الصرف الصحي التي بدأت بعدد من القرى بعد توقف لعدة سنوات.



كما ناقش محافظ كفر الشيخ، أعمال رفع كفاءة الكهرباء بالمدن والقرى، إضافة إلى الحدمات المقدمة من جانب مديرية الصحة، واستقبال متلقي لقاح كورونا، وانخفاض نسبة الإصابة، مطالبا بالمزيد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، حرصا على سلامة المواطنين، كما ناقش محافظ كفر الشيخ،خطة رصف الطرق والشوارع بمدن المحافظة للخطة الاستثمارية لـ 2021-2022، وتم عرض خريطة التغيرات المكانية لرصف الطرق التي تخدم كثافات سكانية أعلى، وتؤدي إلى وحدات خدمية للإستفادة المثلى من رصف الطرق، وتكون الأولوية باستهداف رصف الطرق التي تربط القرى بالطرق الرئيسية، وتم عرض خطة الطرق المقترحة، بالإضافة الأولية للطرق التي تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية بها «مياه شرب، صرف صحي، تليفونات، كهرباء، وغيرهم»، بالإضافة لرصف الطرق الضيقة بالانترلوك، مطالباً أعضاء مجلس النواب بتقديم مقترحاتهم الخاصة برصف الطرق لدراستها.

كما استعرض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مشكلات دوائرهم، خلال الاجتماع، وما يخص كل قطاع من القطاعات الخدمية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع مع نواب كل دائرة على حدة لمناقشة المشكلات الخاصة بدوائرهم بحضور وكلاء الوزارات ورؤساء مجالس المدن. قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يسمح بأعمال التشطيبات الداخلية لأصحاب المنازل المرخصة حتى الدور الرابع شريطة عدم اشغال الطريق وعدم التشوين، أما أعمال التشطيبات الخارجية للمنازل المرخصة يسمح بها بعد التقدم بطلب للمركز التكنولوجي بمجلس المدينة للحصول على موافقة لإجراء التشطيبات بها، داعيا أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ،زيارة المشروعات القومية التي تشهدها المحافظة.