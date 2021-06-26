شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: هذه الأعراض تدل على الإصابة بالفطر الأسود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حاتم بدران، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بطب القصر العيني، إن المرحلة الأولى للإصابة بالفطر الأسود هو الشعور بحرقان في الأنف، أو وجود قشرة في الأنف، ووجود ألم غير مبرر في الأنف، معقبًا: «من يشعر بهذه الأعراض، فهذا يعني أنه قد يكون مصاب بالفطر الأسود في المراحل الأولى».

وتابع «بدران»، خلال حواره مع الإعلاميين رنا الدويك وإيريني نجيب، ببرنامج «كونسلتو»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء السبت، أن الفطر الأسود إذا أصاب العين، ففي هذه الحالة من الممكن إجراء بعض العمليات لحماية العين، ومنع وصول الفطر إليها.

وأضاف أن الأطفال من الناحية النظرية قد يصابوا بالفطر الأسود، ولكن الناحية العملية أمر لم يحدث، معقبًا: «عمر ما شفت طفل اتصاب بالفطر الأسود، وزيادة الإصابات ناتج من الخطأ في علاج كورونا».

