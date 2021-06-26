شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسي تتواصل مع رئيس جامعة طنطا لدعم فتاة الفستان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اتصالا هاتفيا من الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، تم خلاله منافشة ما تم اتخاذه من إجراءات من الجامعة بخصوص واقعة طالبة كلية الآداب والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة الفستان"، وما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام لشكوى الطالبة، وما أثارته عما تعرضت له من بعض مراقبى الامتحان يوم الثلاثاء الماضى بعد انتهاء مدة الامتحان.

وأكد رئيس الجامعة خلال الاتصال أن الواقعة سيتم إحالتها إلى مكتب النائب العام صباح غد الأحد للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتوجهت مرسي، فى بيان على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للمرأة، بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس الجامعة، على متابعته القضية وتحركه السريع وتحويله الملف بأكمله الى مكتب النائب العام للتحقيق في الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المخطئين، معربة عن استنكارها واستيائها الشديد مما تعرضت له الفتاة من أذى نفسي.

وأكدت مرسي أن مكتب شكاوى المرأة سيتواصل مع الفتاة صاحبة الواقعة من أجل تقديم المساندة والدعم القانوني لها.