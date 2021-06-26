شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكري : علاقتنا مع قطر على الطريق الصحيح.. والتركية في مرحلة استكشافية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن العلاقات المصرية القطرية تسير على الطريق الصحيح، بعد عقد عدة اجتماعات بين الجانبين للوقوف على مخرجات وتوصيات مؤتمر العلا.

وأشار خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «أون إي» إلى إزالة العديد من الخلافات التي كانت موجودة بين البلدين خلال فترة المقاطعة.

وأضاف شكري، إنه فيما يخص العلاقات المصرية تركيا فمازالت في مرحلة استكشافية، موضحا أن مصر تشدد في علاقاتها مع أي دولة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.