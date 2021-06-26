شكرا لقرائتكم خبر عن في العناية المركزة وليست مصابة بـ«كورونا».. تفاصيل حالة جيهان السادات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد أنور السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، إن جيهان السادات مصابة بعدة أمراض منذ فترة طويلة، وسافرت خارج مصر للعلاج وعادت خلال الشهور الماضية وكانت تتلقى العلاج في منزلها.

وأضاف السادات، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، أن الحالة الصحية لجيهان السادات تدهورت خلال الأسبوعين الماضيين، ما أدى إلى نقلها إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة في القاهرة لتلقي العلاج تحت إشراف فريق طبي.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرمه يهتمان ويتابعان حالتها الصحية، ووجها بتوفير الرعاية الكاملة لها، مؤكدا أن جيهان السادات ليست مصابة بفيروس كورونا.

وتابع: «جيهان السادات الآن في العناية المركزة وتتلقى العلاج على أمل أن يكون هناك استجابة لتعافيها».