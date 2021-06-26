"سياحة النواب": 30 يونيو نقطة فارقة في حياة المرأة المصرية جعلتها تعيش عصرها الذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، في بيان لها اليوم السبت، إن المرأة المصرية لعبت دوراً كبيراً في ثورة 30 يونيو العظيمة، وسطرت تاريخًا بأحرف من ذهب، وكانت المرأة هي العمود الفقري للثورة المصرية ضد من أرادوا اختطاف هويتها، فتصدرت فتيات وسيدات مصر المشهد وكسرن كل الحواجز والعوائق أمامهن لرسم مستقبل الوطن بأيديهن، وسطرن في شوارع المحروسة تاريخ نضالهن ضد إرهاب الإخوان.

وأضافت أن ثورة 30 يونيو أحد أعظم أيام تاريخ مصر الحديث؛ حيث كشفت عن حجم الوعي المصري لدى الشعب، الذي لم يقبل العبث بالهوية الخالصة؛ فهذا اليوم نقطة فارقة في حياة؛ كل امرأة مصرية خرجت لتطالب بحقوقها، وتشارك برأيها وتثبت أنها قادرة على الاختيار وصنع القرار، وتقتحم الميادين بعد سنوات من التجاهل والتهميش وثبتت قدرتها على اتخاذ وصنع القرارات، وتمسكها بحقوقها السياسية مثلها مثل الرجل.

وأوضحت رئيس لجنة السياحة بالنواب أن ثورة 30 يونيو العظيمة، أعادت للمرأة المصرية الحياة من جديد وأصبحت تعيش عصراً ذهبياً لم تشهده من قبل في ظل قيادة الرئيس السيسي، الذي وضعها على أهم أولوياته وفتح لها آفاقاً جديدة ومهد لها الطريق للحصول على حقوقها، وبالفعل نالت المرأة المصرية العديد من الامتيازات ومكاسب غير مسبوقة لم تحصل عليها من قبل؛ سواء على مستوى التمكين السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، ووجدت بقوة في جميع مناصب الدولة.

وتابعت النائبة بأنه بعد مرور ثماني سنوات على ثورتنا العظيمة، استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يجعل لمصر كلمتها القوية المسموعة، وأعاد إليها الأمن والأمان وحارب الإرهاب، وقام ببناء دولة مصرية حديثة بمدن عالمية انتشرت في أنحاء الجمهورية بشبكة طرق وكبارٍ حديثة وبنية تحتية ومشروعات قومية عملاقة في مجالات عديدة ونهضة حقيقية في جميع قطاعات الدولة؛ سواء أكان قطاع الصحة أو الإسكان والمرافق، أو الإسكان الاجتماعي، والبترول، والآثار، والسياحة، والصناعة، والزراعة، والتعليم.. وغيرها من القطاعات الأخرى، حيث إنه لا يوجد قطاع بالدولة إلا وشهد نهضة ونقلة نوعية كبيرة.​