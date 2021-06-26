بعد شكوى الزمالك.. "تايم سبورتس" تفتح تحقيقًا موسعًا فيما تم إذاعته حول صفقات النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أصدرت قنوات أون تايم سبورتس، مساء اليوم السبت، بيانًا رسميًا، للرد على قرار اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بإيقاف التعامل معها لحين الاعتذار، مؤكدة أنها ستفتح تحقيقا بشأن شكوى النادي الأبيض.

وقالت قنوات أون تايم سبورتس في قرارها: "تعلن قنوات أون تايم سبورتس أنها بدأت تحقيقا موسعا استجابة للشكوى المقدمة من نادي الزمالك لما تم اذاعته من أحد مذيعيها فيما يخص صفقات النادي مع لاعبيه، مؤكدة تقديرها الكامل لنادي الزمالك ومجلس إدارته".

وأعلنت القنوات أنها تتحرى الدقة الشفافية فيما يعرض على شاشاتها، أولا احتراما لجمهور مشاهديها وثانيا تقديرا لنادي الزمالك الكبير وجمهوره العريض وكل نوادي مصر.