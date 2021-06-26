شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة فورية لحالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية كرم عمران في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزالت الوحدة المحلية لقرية أبنود التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة أشرف أمين رئيس الوحدة المحلية، حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرية كرم عمران من خلال فك شدة الخشبية علي مساحة 12 سهما.

أكد أمين، إزالة أي حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله من خطورة كبيرة وتأثير سلبي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فوراً للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.