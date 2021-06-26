شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري تغذية تكشف كيفية سد الشهية وتقليل الشعور بالجوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة دعاء سهيل، استشاري تغذية علاجية، إن الشعور بالجوع المستمر هو أمر يزعج الكثير من الرجال والنساء والشباب أيضاً، خاصة كونه يعد عاملاً أساسياً في زيادة الوزن.

وأضافت «سهيل»، خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم السبت، أن الفتيات تبحثن عن طرق لسد الشهية دون اللجوء للعقارات الطبية، مشيرة إلى أن هناك عدة طرق طبيعية لسد الشهية المفتوحة وتقليل الشعور بالجوع، والتي بلا شك ستساعدك في إنقاص وزنك إلى حد كبير.

وتابعت استشاري تغذية علاجية: «يجب الحرص على اتباع نظام غذائي صحي، يعتمد في أساسه على تناول كمية أكبر من البروتينات وأقل من الكربوهيدرات، نظراً لكون البروتينات تساعد في إحساسك بالشبع لفترة أطول، كما أنها تحد من زيادة نسبة الدهون في الجسم».