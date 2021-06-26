شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الفيوم يكرم الطالبات المتفوقات بالمحافظة فى الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الأنبا ابرآم، مطران الفيوم، ورئيس أديرتها وصاحب مدارس القديس الأنبا ابرآم للغات اليوم السبت، بتكريم الطالبات المتفوقات الحاصلات على المراكز الأولى على مستوى محافظة الفيوم في الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020/ 2021م، تحفيزا وتشجيعا لهم لتفوقهم في الأعوام القادمة حتى يكونوا مثالا يحتوا به داخل المدرسة وتم تكريم كلا من سيلينا سامح معوض ومارينا إيهاب سمير وملك أحمد محمد.

حضر التكريم إدارة المدرسة ومجلس أمناء المدرسة ومجموعة من مدرسين المدرسة وأولياء أمور الطالبات، كما أَثنى نيافته على الأداء المشرف للطالبات ولإدارة المدرسة وتقديم الشكر لهم جميعاً على ما بذلوه من جهد كبير مع هؤلات الطالبات على مدار العام الدراسى حتى وصلن إلى هذه المرتبة العلمية.