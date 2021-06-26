شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يقرر الخميس 1 يوليو إجازة رسمية.. تعرف على موقف الامتحانات والقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتبار يوم الخميس المقبل أول يوليو، إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وبحسب القرار تكون الإجازة مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها، بدلًا من يوم الأربعاء 30 يونيو الجاري.