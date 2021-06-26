شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 110 ألف طفل بكفر الشيخ ضمن مبادرة «ضعف وفقدان السمع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أنه تم الكشف علي 1219 طفل حديث الولادة خلال الأسبوع الماضي ضمن مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع.

وقالت إن الفرق الطبية في المبادرة قد قامت بالكشف على عدد 110373 طفل منذ بداية المبادرة حتي الآن.

وأنه في حالة إكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع ، يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة.