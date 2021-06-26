شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تُنقص وزنك بأمان دون حدوث أي مضاعفات؟.. استشاري تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة دعاء سهيل، استشاري التغذية العلاجية، إن كورس التخسيس لمرضى السمنة يختلف تماما عن تلك الأدوية التي تباع عبر مواقع السوشيال ميديا من مجهولي المصدر، مشيرة إلى أن كورس التخسيس يحتوي على مكملات غذائية عالية التركيز.

وتابعت «سهيل»، خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم السبت، أن تلك المكملات الغذائية تكون المادة الفعالة لها ألياف طبيعية وأعشاب؛ والتي لها تأثير إيجابي على الصحة وتساعد على التخلص من الوزن الزائد بأمان كامل دون حدوث أي مضاعفات.

وأوضحت أن الأطفال يمكنهم تناول الأناسيليوم أو السيليوم وهو المناسب لهم، لأنك لا تستطيع أن تمنع طفلا عن تناول الأكل المحبب له، مشيرة إلى أنها ضد أن يخضع الطفل لبرامج غذائية.

وأكملت: «من الممكن أن نُعطي الطفل هذا المنتج وهو عبارة عن بودرة يتم إذابتها في القليل من المياه ويمكن أن نقول له إنها عصير، وسيجعله هذا المنتج يشعر بالعطش فيتناول الكثير من المياه، وسيقلل شهيته تدريجياً، وهو مناسب من عمر 6 سنوات ومصرح من وزارة الصحة.