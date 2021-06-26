شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يتابع مشروعات «حياة كريمة» ويتفقد خطة تنفيذ 19 كوبري بإسنا وأرمنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بجولة بمدينتي إسنا وأرمنت، لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات ضمن مبادرة «حياة كريمة» ضمن المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي لتطوير قرى الريف المصرى.

بدأت جولة المحافظ بتفقد الأعمال الإنشائية لتنفيد مجمع الكيمان للخدمات الحكومية والذي يتم وضع الأساسات له ومن المقرر انتهاء العمل به نهاية العام الجاري ليضم مكاتب لتقديم خدمات التضامن والتموين والشهر العقاري والبريد والسجل المدني وغيرها من الخدمات الحكومية.

وخلال تفقده الأعمال الإنشائية التقي المحافظ عدد من المواطنين واستمع لمطالبهم الخاصة بتوفير طبيب للمركز الطبي بالكيمان لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين في الفترة المسائية وسرعة تشغيل وحدة الدقيرة وتوجه المحافظ للمركز واطلع من الطبيب المسؤول عن الفترة الصباحية عن نظام سير العمل.

كما تواصل المحافظ مع وكيل وزارة الصحة الدكتور طاهر أيوب وتم التنسيق للعمل على توفير طبيب للفترة المسائية وبحث سرعة تشغيل الوحدة بالتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية ونقل ممرضة من سكان مدينة اسنا من عملها بمستشفي البياضية للعمل باحدي المؤسسات العلاجية بمدينة اسنا لظروفها الصحية .

وأكد وكيل وزارة الصحة، انه سيتم توفير طبيب لمركز الكيمان لافتا إلى انه سيتم تسليم وحدة طب الاسرة بالدقيرة تسليما ابتدائيا خلال الاسبوع القادم .

استكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء مجمع اصفون لتقديم الخدمات الحكومية حيث تابع الأعمال الإنشائية التي من المتوقع انهاؤها خلال عام .

وأعرب الأهالي عن تقديرهم لجهود الحكومة والمحافظ وسعيه لتذليل العقبات أمام تنفيذ المجمع عقب مخاطبته المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، للتنازل عن مبنى تابع لشركة الكهرباء بقرية أصفون التابعة لمركز إسنا، لإضافته إلى مساحة مبنى مجمع الخدمات بالقرية حيث وافق المهندس سامي أبو وردة على التنازل عن هذا المبنى والأرض المقام عليها.

كما تابع المحافظ جولته بتفقد كوبري (شمندي) المقرر إنشاؤه بمنطقة الشيخ فضيل اعلي ( الترعة) ومن المتوقع انتهاء العمل به خلال ٥ أشهر بتكلفة إجمالية حوالي ٢ مليون جنيه، ليكون أحد الكباري المقرر انشاؤها ضمن خطة إنشاء ١٩ كوبري منهم ١١ بقري اسنا و٨ بقري ارمنت ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة .

ووجه المحافظ بالعمل على سرعة إنهاء العمل الكوبري وتمهيد ورضف المنطقة والشوارع المحيطة به لتسهيل حركة السير والمرور منوها إلى انه سيتم أعمال الرصف واصلاح الشوارع عقب الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها .

رافق المحافظ في جولته محمد عبدالقادر نائب المحافظ واللواء دكتور عماد ابو العزايم سكرتير مساعد المحافظة والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس اسعد مصطفي منسق حياة كريمة والمهندس هاني طايع مسؤول جهاز التعمير بالأقصر وعدد من قيادات مدينة إسنا.