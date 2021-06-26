وزير التعليم العالي يفتتح مشروع تطوير ملاعب ونادي أعضاء هيئة التدريس جامعة بنها

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء السبت، مشروع إحلال وتجديد ملاعب ونادي أعضاء هيئة التدريس جامعة بنها، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، والدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشاد عبدالغفار بالإنجاز الذي تم في مشروع ملاعب كلية التربية الرياضية ونادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها والمقام على مساحة 16500 م2، ويضم مجموعة من الملاعب مجهزة بالبنية التحتية الخاصة بها، كما تم إعادة تأهيل الموقع العام، وكذلك إعادة تأهيل المبنى الإداري لأعضاء هيئة التدريس والمدرجات وتكييف الصالة وحجرات الإدارة وإقامة أسوار خارجية حول الموقع والملاعب وذلك بتكلفة 19 مليون جنيه.

ووجه الوزير الشكر لمحافظ القليوبية لرعاية الافتتاح وكذا جامعة بنها والاتحاد الرياضي المصري للجامعات ورؤساء جامعة بنها السابقين لدورهم في نهضة جامعة بنها، مشيرًا إلى أن هناك 555 مشروعًا تقوم بها الوزارة بتكلفة نحو 140 مليار جنيه تقريبًا تتنوع ما بين مشروعات خدمية وطلابية وبحثية ورياضية وعلى مستوى المستشفيات الجامعية ايضًا، وذلك بكافة مؤسسات التعليم العالي.

ولفت الوزير إلى ضرورة استعادة دور الجامعات المصرية في إمداد المنتخبات الوطنية باحتياجاتها من المواهب والأبطال في شتى المجالات من خلال ما ينظمه الاتحاد الرياضي المصري للجامعات من فعاليات رياضية.

ويتضمن المشروع ملعب كرة قدم نجيل صناعي، وملعب كرة قدم خماسي نجيل صناعي، وملعب متعدد أرضية ترتان «كرة يد وكرة سلة وكرة طائرة» كما أن جميع الملاعب مجهزة بكشافات الإضاءة.

ويضم المشروع منطقة ترفيهية مفتوحة مغطاة بالإضاءات الديكورية والنباتات وأشجار الزينة وشماسي وبرجولات وكذلك غرف أمن مجهزة.

وتستهدف جامعة بنها الاستثمار في الملاعب التي سيتم فتحها لطلاب الجامعة وخاصة طلاب كلية التربية الرياضية، كما أنه سيتم إتاحتها للجمهور وشباب محافظة القليوبية.

وأقيم على هامش الافتتاح مهرجان رياضي نظمه طلاب كلية التربية الرياضية بالجامعة، وشارك في تنظيمه الاتحاد المصري الرياضي للجامعات.

وشارك الوزير في الأنشطة الرياضية بالمهرجان الرياضي في العاب البلياردو وتنس الطاولة ومباراة لكرة القدم بمشاركة مجموعة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة بنها.

وفي ختام المهرجان، سلم الجيزاوي مجموعة من الدروع لوزير التعليم العالي ومحافظ القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها السابق، ودرع لوزير الشباب والرياضة تسلمه عنه مساعد الوزير.

وزير التعليم العالي ومحافظ القليوبية يفتتحان مشروع تطوير ملاعب ونادى أعضاء هيئة التدريس جامعة بنها

وزير التعليم العالي ومحافظ القليوبية يفتتحان مشروع تطوير ملاعب ونادى أعضاء هيئة التدريس جامعة بنها

وزير التعليم العالي ومحافظ القليوبية يفتتحان مشروع تطوير ملاعب ونادى أعضاء هيئة التدريس جامعة بنها