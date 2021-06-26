شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «البحوث الإسلامية» يحذر من كثرة الفتاوي على «السوشيال ميديا»: تسبب فتنة وبلبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن كثرة الفتاوي على السوشيال تسبب فتنة وبلبلة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفتاوي يجب الرجوع فيها لأهل الاختصاص المنوط بها إصدار الفتاوي.

ولفت إلى أن الجهات المنوط بها الفتوي هي دار الإفتاء المصري، ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف، لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف، حيث إن أعضاء الجهات الثلاث مؤهلون ولديهم تراخيص للفتوى.

ولفت الجندي إلى أن بعض المشايخ يفرضون وصاية على الناس، ومنهم من يريد عمل مريدين ومتابعين، مؤكدا أن هذا لا يصح حيث إن الدين لا يجوز فيه شللية.

وأكد على أن مجرد الدراسة بالأزهر لمدة 4 سنوات لا يجعل الشخص كفيلا بالفتوى، لافتا إلى أنه هناك حاجة إلى إصدار قانون لتقنين الفتوى لوقف «فوضى الفتاوي» التي تعد جرمًا في حق المجتمع.