شكرا لقرائتكم خبر عن مياه القناة : البدء في تجديد خط تغذية شرق التفريعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، عن البدء في تنفيذ عملية إحلال وتجديد خط مياه قطر 500 مم بطول 15 كيلو بشرق التفريعة، ضمن مبادرة حياة كريمة، لزيادة ضخ المياه لأهلي شرق التفريعة، ومنطقة حوشه 1، و2، و3، و4، وحوشه الغربية، والأمل، وطريق كيلوباترا شرق التفريعة حيث يتم تغذية الخط من محطة التوطين بالقنطرة شرق.

أكد اللواء عبدالحميد عصمت، على تركيب أكثر من 500 عداد مياه جديد مسبق الدفع في بالقنطرة شرق، خلال الشهرين الماضيين، تحت اشرف المهندس محمد بهاء الدين، والمهندس محمد ممدوح مدير شبكات مياه القنطرة شرق، ونبيل عازر نائب مدير منطقة القنطرة شرق، مؤكدًا أن الشركة تسعى من خلال الإجراء لمحاسبة العميل على الاستهلاك الفعلى وفق التعريفة المقررة لعدم تراكم المديونات والمتأخرات على العملاء، وذلك لتحسين الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين.

وأشار اللواء عبدالحميد عصمت، إلى تكليف جميع رؤساء المناطق، بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع شبكات خطوط مياه الشرب، الرئيسية والفرعية، لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقعة والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وأضاف اللواء عصمت، أننا مستمرون في أعمال غسيل جميع شبكات خطوط وخزانات المياه بجميع قري ومراكز إقليم محافظات القناة بصورة دورية بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، لافتا إلى أنه يتابع وبصفه مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب بالشركة وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات «الكيميائية والميكروبيولوجية» يومياً، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة على مستوى محافظات إقليم القناة.

وأوضح اللواء عبدالحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.