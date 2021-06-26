شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية: تسجيل 72 ألف طلب عبر الموقع الإلكترونى لـ"إحلال المركبات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمى لمبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، إن المواطن عرضة لحدوث مشاكل بسبب عدم تقنين التوك توك، لافتاً إلى أنه منذ يناير الماضى تم تسجيل 72 ألف طلب عبر الموقع الإلكترونى فى مبادرة إحلال المركبات.

وأضاف طارق عوض، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، إن هناك توجيهات رئاسية بمشاركة جميع المواطنين بحيث يتمتع الجميع بمميزات المبادرة، لافتاً إلى أنه تم تقنين وضع التوك توك فى الشارع المصرى من خلال إصدار ترخيص له فى المحافظات التى يعمل بها، وسوف يصبح وسيلة آمنة كوحدة مركبات يستخدمها المواطن.

وأوضح أن مالك التوك توك سوف يستفاد بعدة أمور أهمها أنه سوف يحصل على تأمينات صحية واجتماعية خاصة به مثله مثل أى من يمتهن مهنا حرة، مضيفا أن المبادرة أطلقها الرئيس السيسى فى يناير الماضى، وكان الغرض منها أن يتمتع المواطن المصرى بسيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، تعينه على مقتضيات حياته اليومية.