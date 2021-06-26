شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الموازنة الجديدة على صفحات الخليج 365 غدا.. زيادة المعاشات 13% ومخصصات الصحة 275 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365، في عدده الصادر غدا الأحد تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، " الارتقاء بمعيشة المواطنين شعار الموازنة الجديدة"، وفيه: الحكومة تستهدف زيادة المعاشات 13% بداية من يوليو المقبل.. زيادة الإنفاق على الخدمات والارتقاء بمستوى المعيشة على رأس الأولويات.. وصول مخصصات الصحة إلى 275 مليار جنيه.. تخصيص 13.1 مليار جنيه للأدوية.. و5.6 مليار جنيه تكلفة سنوية لزيادة بدل المعلم وحافز الأداء، والتفاصيل الكاملة في الصفحة الثانية من النسخة الورقية.

وداخل العدد

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