شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزير البترول: تحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

وزير البترول: تحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار فى 2023

قال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، إن قطاع البترول يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار عام 2023، من خلال خطة متكاملة تتضمن عددا من المشروعات الجارى تنفيذها، بما يمكن من تلبية كافة احتياجات السوق المحلى من البنزين والسولار ذاتيًا.

غدا طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 38 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، ارتفاع فى درجات الحرارة بأغلب الأنحاء حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

فتاة الفستان.. رئيس ‏جامعة طنطا يحيل واقعة التنمر ضد طالبة إلى النيابة العامة

قرر الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا اليوم، إحالة شكوى الطالبة حبيبة زهران بالفرقة الثانية في كلية الآداب بجامعة طنطا، وما أثارته مما تعرضت له من بعض مراقبى لجان الامتحان يوم الثلاثاء الماضي، بعد انتهاء مدة الامتحان، إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا حيالها.

وزير الزراعة: لدينا 9 مزارع فى دول أفريقيا ونصدر أكثر من 300 سلعة لـ150 دولة.. صور

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر تصدّر أكثر من 300 سلعة لـ150 دولة فى العالم، وفى فترة كورونا فتحنا 11 سوقا جديدة، مضيفا: "صدرنا بقيمة 33 مليار جنيه فى 2020، كما فتحنا سوقا يابانية لأول مرة فى التاريخ، وكذلك أسواق جديدة فى نيوزيلاندا والبرازيل.

فتاة الفستان.. رئيس جامعة طنطا: الطالبة لم تقدم شكوى ونبحث التحقق من الواقعة

قال الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا إن طالبة كلية الآداب بالجامعة، لم تتقدم بشكوى رسمية إلى الجامعة ولم تتبع القنوات الشرعية للحصول على حقها فى حالة حدوث ما ذكرته، موضحا أنه بموجب تقدم الطالبة بشكوى سيتم فتح تحقيق عاجل فى الموضوع واستدعاء الأطراف والاستماع للشهود واتخاذ القرار المناسب.

وزير الزراعة: مصر حققت قدرا كبيرا من الاكتفاء الذاتى والأمن الغذائى.. صور

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه منذ جائحة كورونا بدأ العالم يتجه للزراعة ومنه دول الاتحاد الأوروبي، مضيفا :" غالبية الدول لم تتمكن من تحقيق الغذاء لشعوبها، ولكننا فى مصر حققنا قدرا كبيرا من الاكتفاء الذاتى والأمن الغذائى".

تجديد حبس المتهمين في واقعة الاعتداء على رئيس حى عين شمس 15 يوما

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس 4 أشخاص متهمين بالتعدى على رئيس حى عين شمس بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

فى الطالع ولا النازل؟.. أسعار الذهب رايحة فين والسيناريو الأقرب للحدوث.. فيديو

شهدت أسعار الذهب أسبوع متوسط من حيث الحركة سواء الصعود أو الهبوط، وظل الذهب يتحرك في قناة سعرية شبه ثابتة وكان عاجزا عن كسرها، ونقدم في حلقة جديدة من أسواق توقعات أسعار الذهب الأسبوع القادم والذى يبدأ يوم الاثنين والسناريو المتوقع للأسعار.

جارديان تكشف قرارا خطيرا من ترامب أثناء احتجاجات فلويد: أوامر بإطلاق النار

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على كتاب جديد لمراسل وول ستريت جورنال، مايكل بيندر يكشف فيه أن الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب أخبر جنرالا أمريكيا رفيعا أن يطلق النار على "المتظاهرين العنصريين"، المشاركين فى مظاهرات تندد بمقتل جورج فلويد، الرجل الأسود الذى توفى بعد أن جلس ضابط شرطة على عنقه لمدة 9 دقائق.

الموسيقيين تؤكد عدم صدور قرار بوقف حمو بيكا.. وتناقش أمره غدًا

قال طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، لـ"الخليج 365" إنه حتى الآن لم يتم إصدار قرار بوقف حمو بيكا عن الغناء، مؤكدًا أن النقابة تجتمع غدًا لمناقشة جدول أعمالها ويشمل الجدول مناقشة مخالفته، وبناء علي الاجتماع المجلس سيتم اتخاذ القرار بكيفية التعامل معه سواء بوقفه أو بغير ذلك، وذلك علي خلفية إحيائه حفلا غنائيا مؤخرًا.

120 ألف شخص يعارضون عودة جيف بيزوس من الفضاء

مع بقاء أقل من شهر قبل أن يقوم جيف بيزوس بـ"أعظم مغامراته" برحلة إلى الفضاء، فقد وقع أكثر من 120 ألف شخص على عريضة يحتجون فيها على عودة أغنى رجل في العالم ومؤسس عملاق التجارة الإلكترونية، أمازون، إلى الأرض بعد الرحلة الفضائية وفقا لما نقله موقع CNBC.

"برنت سكرين".. طريقة الاحتفاظ بتذكرتك لدخول معرض الكتاب

قررت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، فى دورته الـ 52، المقرر انعقاده خلال الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو المقبل، وتسهيلا على السادة زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب، تمكين الجمهور من الاحتفاظ بصورة التذكرة المسجلة إلكترونيا عن طريق المنصة الرقمية للمعرض، بالاحتفاظ بـ"برنت سكرين" لتسهيل على الزوار.