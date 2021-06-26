شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة الدولى يشهد أعلى معدل رحلات بـ314 رحلة بعد تأثرها بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مطار القاهرة الدولى، اليوم، السبت، أعلى معدل تشغيل رحلات جوية منذ فتح المطارات المصرية أمام رحلات الطيران، فى مطلع يوليو العام الماضى 2020، على إثر أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث يشهد المطار تسيير نحو 314 رحلة جوية ما بين وصول وسفر، تنقل على متنها قرابة 40 ألف راكب.

قالت مصادر مطلعة فى مطار القاهرة، أن المطار يستقبل على مدار اليوم، 157 رحلة، تقل على متنها 22 ألف و618 راكب، فيما يغادر المطار 157 رحلة أخرين، تنقل على متنها 17 ألف راكب، إلى عدة وجهات سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، وسط اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.