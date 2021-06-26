النيابة العامة تُشرف على تغليف وشحن الآثار العائدة من فرنسا إلى مصر - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

باشر وفد النيابة العامة إجراءات تغليف وشحن الآثار المستردة بمقر سفارة جمهورية مصر العربية لدى فرنسا، تمهيدًا لعودتها إلى مصر، على مدار اليومين السابقين.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها أن إجراءات الغلق والتغليف مستمرة حتى اليوم السبت، في حضور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومدير الإدارة العامة للآثار المستردة.

كان النائب العام المستشار حماده الصاوي استرد الأربعاء الماضي، 114 قطعة أثرية تم تهريبها إلى فرنسا.

جاء ذلك بعد أن انتقل النائب العام ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة إلى مقر سفارة مصر لدى فرنسا وكان في صحبة الوفد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومدير الإدارة العامة للآثار المستردة.

وذكرت النيابة العامة حينها أن النائب العام استلم القطع الأثرية في ضوء تحقيقات هامة باشرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية أسفرت عن استرداد تلك القطع بعد وقف جميع إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها.