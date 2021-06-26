رئيس النيابة الإدارية يأمر بفتح تحقيق في انهيار "عقار العطارين" بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق فوري في واقعة انهيار عقار مأهول بالسكان بمدينة العطارين بالإسكندرية.

وأحال "المنشاوي" الواقعة لنيابة الإدارة المحلية القسم الثاني بمحافظة الإسكندرية، لكشف وجود ثمة إهمال أو مخالفات تأديبية من عدمه كان من شأنها وقوع الحادث، وعرض الأوراق عليه فور انتهاء التحقيقات.

وصرح المستشار محمد سمير، أن القرار يأتي في ضوء ما رصدته إدارة الإعلام برئاسة الهيئة حيال ما تم إذاعته ونشره بوسائل الإعلام المختلفة، بشأن انهيار عقار مأهول بالسكان مكون من أربعة أدوار بمنطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية، بتاريخ أمس الجمعة.