الأهلي والترجي.. خطة تأمين مباراة نصف نهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقامة على ستاد الأهلي we السلام، بين فريقي الأهلي المصري والترجي التونسي، التي تقام في الساعة 9 مساءً، في الوقت الذي جهزت فيه وزارة الداخلية خطتها لتأمين المباراة.

تشمل الخطة تكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى ستاد السلام، ونشر نقاط أمنية متعددة من إدارتي المرور وتأمين الطرق بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي.

وتضمن الخطة رفع شرطة المرافق، الإشغالات كافة بمحيط الاستاد ومنع أي شخص من إشغال الطريق العام ورفع المركبات المتروكة.

وكلفت وزارة الداخلية إدارة البحث الجنائي بفحص المترددين على محيط ستاد السلام، ومنع وصول أي شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى الاستاد، عدا حاملي الدعوات.

ووجهت الوزارة إدارة الحماية المدنية بنشر عناصرها على جميع مداخل الاستاد والاستعانة ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد للاستاد من الداخل ومحيطه الخارجي.

واشتملت الخطة وضع الخدمات الأمنية النظامية والسرية الثابتة، وأطواف ودوريات متحركة بالطرق المؤدية للاستاد، ومكان إقامة الفريقين لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفورى بأية ملحوظات.

تجدر الإشارة أن الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على الترجي التونسي بهدف في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي، على ملعب "رادس"، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.