الأوقاف: اهتمام الرئيس السيسي بأئمة الوزارة يدعو إلى الفخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، السبت، بمديري الدعوة والمتابعة بالمديريات الإقليمية، بالأكاديمية الدولية بمدينة السادس من أكتوبر ، بحضور الدكتور عبد الله النجار عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة، والتباعد الاجتماعي.

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه البالغ بالخطاب الديني وتحسين أحوال الأئمة، مؤكدًا أن ما يقوم به الرئيس من اهتمام بالأئمة أمر يدعو إلى الفخر.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف تسعى إلى صناعة عالم مفكر مهما كلفها ذلك من الوقت والجهد، متابعا:"لدينا توجيه من الرئيس بإعداد جيل من العلماء المفكرين إعدادًا غير مسبوق، خدمة لديننا ووطننا والتي تتطلب من أبناء الوزارة جميعًا أن يتميزوا بعلم لا يتوقف، وقيادة مؤمنة بالرسالة، ومظهر مشرف، سلوك منضبط".

وشدد وزير الأوقاف، على الأئمة بضرورة الحرص على العلم والاستزادة من الخبرات العلمية وبمنح وزارة الأوقاف المجانية للماجستير والدكتوراه، مع الحرص على ظهور الإمام بالمظهر المشرف والسلوك المنضبط، موجهًا الأئمة بضرورة أداء الواجب الدعوي والوطني فكل حق يقابله أداء الواجب.

و حدد الدكتور محمد مختار جمعة، أهم ضوابط العمل في المرحلة المقبلة بأربعة ضوابط، علم لا يتوقف، وقيادة دعوية مؤمنة بالرسالة، ومظهر مشرف، وسلوك منضبط.