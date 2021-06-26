شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض «في رحاب الخيال» ضمن فعاليات كرنفال الغردقة الدولى للفنون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح المهندس باسل سامى سعد رئيس إحدى المجموعات السياحية بالغردقة معرض «في رحاب الخيال»، للدكتور عبدالسلام عيد، أستاذ ورائد فن الجداريات بالإسكندرية، ضمن فعاليات كرنفال الغردقة الدولى للفنون، بجاليري أوستراكا للفنون، بمدينة الغردقة. وتستضيف المدينة فعاليات الكرنفال في دورته الرابعة، خلال الفترة من 23 من الشهر الجارى إلى مطلع الشهر المقبل، بالممشي السياحى بالغردقة،، بمشاركة 50 فنانا من 15 دولة أجنبية.

يشارك في الكرنفال عدد من مشاهير الفن التشكيلى في مصر و15 دولة أجنبية؛ بينها ألمانيا، وروسيا، وإيطاليا، وألبانيا، والسعودية، وسوريا، وأوكرانيا، ومقدونيا، والأردن، وبلجيكا، ودول أخرى، بالإضافة إلى وفد كبير من الفنانين التشكيليين من روسيا من أساتذة الأكاديميات الفنية بمدن مختلفة في روسيا. وشارك الفنانون منذ وصولهم إلى الغردقة في برنامج فنى سياحى حافل، كما بدأو لعمل يوم فنى للرسم على مجسمات السيرف بورد القديمة لتحويلها إلى أعمالًا فنية رائعة.



وقال الفنان التشكيلى محمد حميدة، مؤسس أوستراكا للفنون، في بيان، إن الدورة الرابعة من فعاليات الكرنفال، تشهد فعاليات متعددة تزامنًا مع عودة السياحة إلى مدن محافظة البحر الأحمر وبعد تطعيم %100 من العاملين بالقطاع السياحي ضد فيروس كورونا المستجد. وأشار إلى أن إقامة فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان تأتي مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المقررة، واشتراطات السلامة الصحية، مؤكدًا أن إقامة المهرجانات على أرض الغردقة تُعد خير وسيلة لتنشيط السياحة، مشيرًا إلى أن الغردقة تمتلك مقومات تجعلها قادرة على استضافة الأحداث العالمية. ومن المقرر أن تختتم الفعاليات بحفل ختام يعرض فيه الأعمال الفنية والمجسمات التي أنجزت في الورش.