شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي وخروج أخر 6 حالات كورونا من مستشفى أرمنت التخصصى بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى أرمنت التخصصي غرب الأقصر خروج وتعافى آخر 6 حالات من القسم الداخلي من مصابى فيروس كورونا، بعد التأكد من سلبية المسحات واجراء الأشعات والتحاليل اللازمة، وشهدت المستشفى حالة من الفرح والسعادة بين الفريق الطبي وجميع العاملين بالمستشفى بعد تعافى وخروج أخر الحالات.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد بسيونى مدير عام مستشفي أرمنت التخصصى، أن الفريق الطبي يبذل مجهودات كبيرة تحقيق أفضل سبل الراحة والعناية للمرضى المصابين وتحقيق أفضل النتائج لمصابي كورونا، موجها شكره لجميع أفراد الطاقم الطبي والتمريضي على ما يبذلوه من مجهود وتفان في العمل.