شكرا لقرائتكم خبر عن مطار شرم الشيخ يستقبل 46 رحلة طيران اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مطار شرم الشيخ الدولي انتعاشة في عدد رحلات الطيران القادمة، اليوم السبت، حيث استقبل المطار 46 رحلة جوية دولية وداخلية وتجارية، أقلت على متنها نحو 8 آلاف راكب من مختلف الجنسيات.

وقامت الأجهزة المختصة باتخاذ كافة الإجراءات ومتابعة الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة لمنع انتشار وباء كورونا المستجد وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي الإياتا ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.

