شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم جوائز الفائزين بمسابقة القرآن في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إبراهيم الفحام مسؤول الإعلام بالمنطقة الأزهرية في شمال سيناء، إنه على الطلاب الفائزين في مسابقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الخاصة بتصفيات القرآن الكريم للمناطق الأزهرية ( السابق الإعلان عن أسمائهم وعددهم 28 متسابقًا من حفظة القرآن بشمال سيناء) سرعة الحضور إلى ديوان عام المنطقة الأزهرية بالعريش لاستلام الجوائز المالية الخاصة بهم من الخزينة بداية من الساعة 8.30 صباحا حتى 12 ظهرا يوميا، مع احضار صورة لشهادة الميلاد وصورة بطاقة ولى الأمر لكل فائز.

تعد مسابقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم مسابقة سنوية تقيمها إدارة شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية على جميع المستويات لطلاب المعاهد وجامعة الأزهر الشريف ومكاتب تحفيظ القرآن التابعة للأزهر والأهلية الخاضعة لإشراف الأزهر، وتصل جوائزها إلى 23 مليون جنيه على مستوى الجمهورية.