شكرا لقرائتكم خبر عن 275 طالبا يؤدون الامتحانات بالجامعة الأهلية في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اليوم الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، سير امتحانات نهاية العام الدراسي بكليتي إدارة الأعمال، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بفرع الجامعة الأهلية للتعلم الإلكتروني بالجامعة. رافق رئيس الجامعة في جولته الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشرف القاضى أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد أبوالمجد مدير فرع الجامعة بسوهاج.

وقال رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة ملتزمة بتطبيق خطة الوقاية من فيروس «كورونا المستجد» أثناء الامتحانات، حيث يتم متابعة تنفيذ الضوابط لجميع المشاركين بأعمال الامتحانات، من حيث ارتداء الكمامة، واتباع قواعد التباعد الاجتماعي، واتباع العلامات الإرشادية لمسار اللجان، ومنع التجمعات أو التدافع لضمان السلامة الصحية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين في أعمال الامتحانات، مع توفير سيولة الحركة عند الدخول أو الخروج من اللجان، لافتا إلى أن الامتحانات تجري بأحدث الأنظمة المتعارف عليها بنظام الامتحانات الإلكترونية «البابل شيت»، مع تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، على مستوى الإثنى عشر مركزًا المنتشرين على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور أحمد أبوالمجد مدير فرع الجامعة الأهلية للتعلم الإلكتروني بجامعة سوهاج، إن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالجامعة بلغ ٢٧٥ طالبا وطالبة، موزعين على ٤ لجان بمبنى المدرجات، لافتا إلى أن الامتحانات بدأت يوم ١٢ من يونيو الجاري وتستمر حتى ٤ يوليو المقبل، على ٣ فترات من الساعة ٩ حتى ١١.٣٠ صباحاً، ومن الساعة ١٢ حتى ٢.٣٠ ظهراً، والفترة الثالثة من الساعة ٣ حتى ٥.٣٠ عصراً.