شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية : الكشف الطبي المجاني على 15 ألف شخص بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الرعاية الصحية أنه ضمن حملة اكشف واطمن بمحافظتى الأقصر وأسوان، في المناطق البعيدة والنائية، بالإضافة إلى توعية المواطنين بأهمية فتح ملف الأسرة للاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة من الهيئة العامة للرعاية الصحية، تم إجراء الفحص الطبي المجانى على أكثر من 15 ألف منتفع من خدمات الهيئة .

كانت «الرعاية الصحية» اطلقت حملة «اكشف واطمن» لتسجيل المنتفعين لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتى الأقصر وأسوان بداية من الشهر الجارى، وتستمر 30 يومًا، وقدمت للمنتفعين 10 فحوص طبية مجانية، من خلال عيادات متنقلة تجوب كافة أنحاء المحافظتين يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا.

ووفقا للهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الحملة تستمر لمدة 30 يوما حتى نهاية شهر يونيو، وتم إطلاقها بالتعاون مع أحد شركات الحلول الرقمية، وتهدف الحملة إلى الكشف المجاني على المواطنين في المناطق البعيدة والنائية بمحافظتي أسوان والأقصر، تيسيرًا على المواطنين من مشقة الانتقال إلى المراكز والوحدات الصحية أو المستشفيات التابعة للهيئة للحصول على الخدمة الطبية اللائقة .

وتضمنت الحملة الدفع بـ4 سيارات متنقلة مجهزة كعيادات للكشف الطبي المجاني على قاطني إقليم جنوب الصعيد بمحافظتي الأقصر وأسوان على مدار 30 يوما، بواقع سيارتين لكل محافظة يتم من خلالها إجراء 10 فحوصات طبية، يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا، طوال فترة الحملة.

شملت الفحوص الطبية (كشف طبيب أسرة، قياس الضغط، فحص أسنان، قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم، فحص RH & ABO تحديد فصيلة الدم، تحليل سكر عشوائي، قياس العلامات الحيوية، قياس الطول، الوزن )، وفي حال اكتشاف ارتفاع في ضغط الدم أو زيادة مستوى السكر في الدم، يتم إحالة المريض إلى أحد المستشفيات التي تقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظتي الأقصر وأسوان لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقي الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة.