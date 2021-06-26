شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: الكشف عن تعاطي 1751 موظفا بمطروح المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة مرسى مطروح الذي تأسس علي مساحة 7950 م2، يعد نموذجا لاستثمار الأصول غير المستغلة لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم إنشاء هذا المكان كمركز تدريب للعاملين بوزارة التضامن الاجتماعي في عام 2000، ولم يتم تفعيله حتي أسندته الوزارة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ليتم تحويله لأول مركز مُتخصص في العلاج والتأهيل بمحافظة مطروح.

جاء ذلك خلال تكريم نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أول دفعة من المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة‪ ‬مرسى مطروح، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذى يوافق يوم 26 يونيو من كل شهر تحت عنوان «شارك حقائق عن المخدرات ..أنقذ أرواح».

وأضافت الوزيرة أن محافظة مطروح كانت من المحافظات المحرومة من الخدمة واستفاد من المركز حتي الآن ما يقرب من 1234 مريض إدمان، كما وفر المركز 60 فرصة عمل لأبناء المحافظة، وأنه خلال الفترة من يناير إلى مايو من هذا العام تم تنفيذ العديد من الفاعليات الوقائية داخل المحافظة على مستوى 22 مركز شباب ونادي اجتماعي بمشاركة 4750 شابا، كما تم تنفيذ سلسلة من لقاءات التوعية لطلبة جامعة مطروح شارك فيها 6440 طالبا وطالبة، وعقد لقاءات مُتعددة مع العاملين بشركات البترول وعدد من المؤسسات الصناعية استفاد منها 5600 عامل، بالإضافة إلي المنصات الإعلانية الـ‪Outdoor‬ والتي تتضمن 11 منصة موجودة بالشوارع والميادين الكبري بالمحافظة، كما تم الكشف علي 1751 موظفا بالجهاز الإداري للمحافظة؛ وتبين تعاطي 2,6%، واتخاذ الإجراءات الإدارية تجاههم.