شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: تقديم الخدمات العلاجية لـ63450 مريض إدمان خلال 6 أشهر من عام 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور تم الكشف علي3431 سائقا بمحافظة مطروح وتبين تعاطي 4،1% منهم للمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

جاء ذلك خلال تكريم نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أول دفعة من المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة‪ ‬مرسى مطروح، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذى يوافق يوم 26 يونيو من كل شهر تحت عنوان «شارك حقائق عن المخدرات ..أنقذ أرواح».

واوضحت الوزيرة أن ما يقرب من 63 ألفا و450 مريض إدمان استفادوا من خدمات الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال الستة أشهر الأولي من عام 2021، منهم 1300 مريض إدمان من أبناء المناطق المطورة بديلة العشوائيات «الأسمرات، بشاير الخير، المحروسة، وحي الضواحى ببورسعيد»، وتم علاج 546‪ ‬، منهم داخل مركز العزيمة بمرسى مطروح، ونحتفي اليوم بتخريج أول دفعة من المتعافين بعد تفضل الرئيس بافتتاح المركز؛ وتضم «100» متعافي.