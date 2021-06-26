شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يكرم وزيرة التضامن ويهديها درع المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ، تقديرا لدورها الرائد في إنشاء مركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لخدمة أبناء المحافظة والذي يقدم كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة، وكذلك دور الوزيرة الرائد في العمل الاجتماعىُ والمشروعات التنموية على أرض مطروح، حيث أهدى المحافظ الوزيرة درع المحافظة تقديراً لها.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذى يوافق يوم 26 يونيو من كل شهر تحت عنوان «شارك حقائق عن المخدرات ..أنقذ أرواح»، وذلك بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة.

من جانبها، أكدت الوزيرة أن تنامي الثقة المجتمعية مع خدمات الخط الساخن «16023 “ لعلاج الإدمان ظهر في زيادة طلبات العلاج الواردة إلينا، مما يضع أمامنا مسئولية كبيرة لتطوير البنية التحتية لمراكز علاج الإدمان والتي تطورت من (12) مركز علاجي في (7) محافظات إلى (27) مركز علاجي في»17«محافظة، وتضع خطة مصر في مجال مكافحة المخدرات 2022/ 2025- والتي وافق السيد رئيس الجمهورية»مبدئياً«على رعايتها تضع رؤية طموحة للتوسع في الخدمات العلاجية في كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2025 وأن يتم إنشاء هذه المراكز وفقاً للمعايير التي تُرسخ كافة حقوق مريض الإدمان»الطبية والنفسية والاجتماعية والبدنية).

وخلال الأشهر القليلة القادمة سوف يتم افتتاح مركز العزيمة بقنا بسعة (126 سرير) و(3) عيادات خارجية بالتعاون مع كلية الطب جامعة جنوب الوادي ليكون منارة علاجية لأهلنا في جنوب الصعيد وكذلك افتتاح فرع جديد فرع للخط الساخن في محافظة الشرقية نهاية العام الجارىً، يعقُبه افتتاح أحد أكبر المراكز العلاجية في المنطقة وهو مركز العزيمة بإمبابة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بسعة (220 سرير) و(4) عيادات خارجية مع بداية العام المقبل.