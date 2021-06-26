شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: تقديم الخدمات العلاجية لـ63 ألفا و450 مريض إدمان خلال 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والكشف على 3431 سائقا بمحافظة مطروح، وتبين تعاطى 4.1% منهم للمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

جاء ذلك خلال تكريم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح أول دفعة من المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة‪ مرسى مطروح، بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذى يوافق يوم 26 يونيو من كل شهر تحت عنوان "شارك حقائق عن المخدرات ..أنقذ أرواح"، وذلك بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أنه استفاد من خدمات الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ما يقرب من (63 ألفا و450 مريض إدمان) خلال الستة أشهر الأولى من عام 2021، منهم (1300) مريض إدمان من أبناء المناطق المطورة بديلة العشوائيات "الأسمرات، بشاير الخير، المحروسة، وحى الضواحى ببورسعيد "، وتم علاج "546‪ "، منهم داخل مركز العزيمة بمرسى مطروح، ونحتفى اليوم بتخريج أول دفعة من المتعافين.